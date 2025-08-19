Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan insanlığa herkesin sorumluluğu demek istedi

İNSANİ YARDIMIN ACILI GERÇEĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü vesilesiyle sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı: “Dünya İnsani Yardım Günü’nde, karşımızda duran acı gerçek, 300 milyondan fazla insanın en temel insani ihtiyaçlarından yoksun olmasıdır. Bu tablo, insanlığın vicdanını sarsan, tüm dünyayı sorumluluğa çağıran bir hakikattir. İnsani yardım siyaset üstüdür, bir vicdan meselesidir.”

İNSANİ DİPLOMASİ VE YARDIM GELENEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin insani yardım konusundaki duruşunu vurguladı. “İnsani diplomasi anlayışımızla, gayrisafi milli hasılasına oranla insani yardımda dünyanın en cömert ülkelerinden biri konumundayız. Türkiye olarak tarihimizden gelen engin insani yardım geleneğiyle mazlumun kimliği ve inancına bakmaksızın her coğrafyada uzattığımız yardım eli, insanlık onurunu savunma ve vicdanımızın sesini duyurma irademizin en güçlü göstergesidir.”

GAZZE’YE YARDIM SEFERBERLİĞİ

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Gazze’ye ulaştırdığı insani yardımı da hatırlattı. “Türkiye, Gazze’ye bugüne kadar 101 bin tondan fazla insani yardım ulaştırmış, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) sağladığı destekle 40 milyon doları aşan insani bir seferberlik gerçekleştirmiştir.”

KÜRESEL KRİZLER VE YARDIM ÇABALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyanın karşı karşıya kaldığı küresel krizler, jeopolitik gerilimler ve çatışmalar insani yardım faaliyetlerimizi zorlaştırsa da ihtiyaç duyulan her coğrafyada bu çabalardan asla vazgeçmeyeceğiz. İnsanı ve insani değerleri merkeze alan daha adil bir dünya inşa edeceğiz” şeklinde ifadelerde bulundu.

ÖNEMLİ

Haberler

Karlıova’da Araç Peri Çayı’na Düştü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralanırken, annesi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Haberler

Hindistan Ve Çin Sınır Ticaretini Tekrar Başlatıyor

Hindistan ve Çin, 5 yıl aradan sonra sınır ticaretini yeniden başlatma kararı aldı. Dışişleri Bakanları, iş birliği ve ilişkileri geliştirmek üzere kritik toplantılar yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.