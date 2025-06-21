Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Bakanı Arakçi’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’yi kabul etti. Görüşme sırasında, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler masaya yatırıldı.

TÜRKİYE’NİN DURUŞU VE TEMASLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin İsrail’in Gazze, Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırılarına karşı olduğu gibi İran’a yönelik saldırılara da kararlı bir tavır sergilediğini belirtti. Ayrıca, çatışmaların sona erdirilmesi için diplomasiye geri dönülmesi amacıyla çeşitli temaslar yürütüldüğünü vurguladı. Erdoğan, bölgenin yeni bir savaşa katlanmasının mümkün olmadığını, İsrail’in derhal durdurulması gerektiğini ifade etti.

DİPLOMASİYİ DESTEKLEMEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nükleer anlaşmazlığın çözüm yolunun müzakere ile sağlanabileceğine dikkat çekti. Türkiye’nin, İran ile ABD arasında gerçekleştirilecek teknik ve liderler düzeyindeki görüşmelerle diplomatik adımların atılmasına katkı sağlamak için her türlü desteği vermeye devam edeceğini söyledi. Türkiye’nin, kolaylaştırıcılık da dahil olmak üzere üzerine düşeni yapmaya tamamen hazır olduğunun altını çizdi.