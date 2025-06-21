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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Heyetini Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İRAN HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabul, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşen “İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı” çerçevesinde yapıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da bu kabulde yer alan isimler arasında bulunuyor.

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