Cumhurbaşkanı Erdoğan İran’la ilişkileri güçlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile Görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı’ndan gelen bilgilere göre, görüşmede Türkiye ile İran arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel, küresel meseleler üzerinde duruldu.

İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ PLANLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İran ilişkilerinin kurumsal çerçevesini güçlendirmek için gereken adımlar üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Bunun yanı sıra Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a Kurban Bayramı dolayısıyla tebriklerini de iletti.