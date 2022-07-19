Cumhurbaşkanı Erdoğan İran’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran’da Astana formatlı Yedinci Toplantı’ya katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı ve Türkiye-İran ve Rusya’nın Suriye gündemini ele alacağı Astana formatlı Yedinci Toplantı’nın gerçekleşeceği İran resmi ziyaretine başladı.

Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin davetine icabetle, İran’a gerçekleştireceği resmi ziyaret için dün akşam 18.30 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tahran’a hareket etti. Erdoğan, Tahran Mehrabad Uluslararası Havalimanı’nda İran Petrol Bakanı Cevad Uci, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ve eşi Lale Örs ile büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Erdoğan, İran’daki temasları kapsamında bugün Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı’na katılacak. Erdoğan ayrıca, Astana formatında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katılacağı Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı’na iştirak edecek.