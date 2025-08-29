Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Alimleri Kabul Etti

GÖRÜŞME İÇİN İSTANBUL’DA BULUŞMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze” programı kapsamında İstanbul’da bulunan Dünya Müslüman Alimler Birliği heyetini kabul ediyor. Bu vesileyle Erdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Türkiye’deki İslam Alimleri Vakfı işbirliğinde 50 ülkeden 150 İslam aliminin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik için İstanbul’da bulunan İslam alimleriyle bir araya geliyor.

ETKİNLİK SULTANAHMET’TE DÜZENLENİYOR

Kabul, tarihî Sultanahmet bölgesindeki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı’nda gerçekleşiyor. Bu önemli buluşma sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Uluslararası İslam Düşünce Vakfı ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet Görmez de eşlik ediyor.