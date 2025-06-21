Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e yapılanı haydutluk olarak nitelendirdi

TÜRKİYE’DEN İRAN’A TAZİYELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, “İsrail’in terör saldırılarında, bombardıman ve suikastlarında vefat eden İranlı kardeşlerimiz için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Binlerce yıllık tarihiyle, zorluklar karşısında sergilediği dayanışmayla ve güçlü devlet tecrübesiyle İran halkının inşallah bugünleri de atlatacağından hiçbir şüphe duymuyoruz.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda yine İslam dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Toplantıda alınan kararların İslam ümmeti ve insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, “Teşkilatın küresel barış ve refahın sağlanmasına verdiği desteği alacağınız kararlarla bir kez daha dünyaya duyuracağınızdan eminim.” şeklinde konuştu.

GAZZE’DEKİ KAYIPLAR

Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında yüzde 65’inin çocuk ve kadınlardan oluşan 55 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini aktararak, bu saldırılar sonucunda vefat edenleri rahmetle andığını ve yaralanan 128 bin Filistin vatandaşına Allah’tan şifa dilediğini ifade etti. Türkiye’nin Filistin halkıyla acısını paylaştığını dile getiren Erdoğan, “Filistinli kardeşlerimiz acısını acımız, hüznünü hüznümüz biliyoruz.” dedi. Türkiye, Filistinli kardeşleri için zulmün karanlığının bir gün sona ereceğine ve adaletin tecelli edeceğine inanıyor.

BÖLGESEL BARIŞA ENGEL

Cumhurbaşkanı, İsrail’in saldırılarını önceki yıllara göre arttığını belirterek, “Batılı güçlerin koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail, bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemeye devam ediyor.” diyerek, Gazze’nin yanı sıra Lübnan, Yemen ve Suriye’ye de saldırılarda bulunduğuna dikkat çekti. Erdoğan, Netanyahu hükümetinin bölgesel barışın önündeki en büyük engel olduğunu ifade ederek, “İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırıları en güçlü şekilde telin ediyorum.” diye devam etti.

ORTAK KADERİMİZ

Uluslararası topluma seslenen Erdoğan, “İstanbul’un kaderi Şam’ın kaderinden, Bağdat’ın, Kahire’nin, Sana’nın kaderinden ayrı değildir.” açıklamasında bulundu. Müslümanların ortak kaderinin olduğunu ve farklılıkların bir yana bırakılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, bu kritik dönemde ortak duruş sergilemenin önemine dikkat çekti. Ayrıca, “Önümüzdeki süreçte iki devletli çözümü ilerletmeli, Filistin Devletinin tanınmasını teşvik etmeliyiz.” dedi.

DİPLOMASİ VE DİYALOG VURGUSU

Cumhurbaşkanı, çözümlerin diplomasi ve diyalogdan geçtiğini belirtti. Türkiye, her zaman kolaylaştırıcılık yapmaya hazırdır. 13 Haziran’dan bu yana, sükunetin sağlanması için ciddi çabalar sarf edildiğini ve devam edeceğini belirten Erdoğan, “Aramızdaki tutum farklılıklarının bu kritik dönemde bizlere ayak bağı olmasına izin veremeyiz.” dedi. Ümmetin sesini temsil eden toplantılarda, İsrail’in politikalarına karşı duruş sergilemenin gerekliliği üzerinde duruldu.