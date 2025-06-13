Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’i sert eleştirdi

CUMHURBAŞKANINDAN İSRAİL’E TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaptığı açıklamada, “İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını uluslararası hukuku hiçe sayan bir provokasyon olarak tanımladı. Erdoğan, “İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze’ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu saldırılar, İsrail’in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir.” dedi.

NETANYAHU’YA AĞIR SUÇLAMALAR

Erdoğan, Netanyahu yönetimini eleştirerek, “Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuku tanımayan eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir.” şeklinde konuştu. Ayrıca uluslararası topluma çağrıda bulunarak, “İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir.” ifadesini kullandı.

ORTA DOĞU’DA ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ

Cumhurbaşkanı, Orta Doğu’da daha fazla kan, yıkım ve çatışma istemediklerini belirterek, bu konudaki hassasiyetlerini yineledi. Erdoğan, “Türkiye olarak komşumuz İran’a yönelik düzenlenen menfur saldırıları lanetliyoruz; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz; dost ve kardeş İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz.” diyerek, İran halkına destek verdi.