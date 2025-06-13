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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Saldırılarını Kınadı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Erdoğan, “İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır” dedi. Ayrıca, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıların uluslararası hukuku ihlal eden bir provokasyon olduğunu belirtti.

Erdoğan, “İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze’ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu saldırılar, İsrail’in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir” ifadelerini kullandı. Netanyahu yönetiminin agresif eylemlerinin bölgesel ve küresel istikrarı tehdit ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, “Uluslararası toplum, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir” diyerek, Netanyahu ve katliam şebekesinin saldırılarının engellenmesi gerektiğini söyledi. “Orta Doğu’da daha fazla kan, yıkım ve çatışma görmek istemediğimizi bugün bir kez daha ifade ediyoruz”. Türkiye olarak, İran’a yapılan saldırıları lanetlediklerini belirtti. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi ve dost İran halkına taziyelerini iletti.

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