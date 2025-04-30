Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İsrail’in Suriye’ye Saldırıları Olumsuzdur.”

SURİYE’DEKİ OLUMSUZ ETKİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırıları, Suriye’deki yeni yönetim ile başlayan olumlu iklimi baltalama girişimidir” dedi. Bu açıklama, Suriye’deki durumu olumsuz yönde etkileyen ve yeni yönetimin kurulum sürecini tehdit eden dış müdahale olarak değerlendirilmekte.

İKİLİ İLİŞKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Erdoğan, bu tür saldırıların, bölgedeki diplomatik ilişkiler ve istikrar üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini belirtti. Suriye’nin yeni yönetimi ile yaşanan olumlu gelişmelerin, bu tür müdahalelerle zayıflatılmaya çalışıldığını vurguladı. Bu durum, uluslararası kamuoyunun dikkatini bir kez daha Suriye üzerindeki gelişmelere çekti.