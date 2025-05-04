Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İsrail, Türkiye’nin Adımlarını Takip Ediyoruz.”

ADIMLARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail Türkiye ile ilgili ne gibi adımlar atar veya atmayı planlıyor, bunları yakından takip ediyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerinin seyrine dikkat çekerken, olası gelişmelerin izlenmesi gerektiğini vurguladı. Bu açıklama, Türkiye’nin dış politikada atacağı adımların izlenmesine yönelik önemini sergiliyor.

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı, bu süreçte Türkiye’nin atacağı adımlara yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Erdoğan, bölgedeki dinamiklerin her zaman değişebileceğine ve bu nedenle her gelişmeyi dikkate alarak reaksiyon vermenin kritik olduğunu belirtti. İlişkilerin normalleşmesi veya farklı yönlere evrilmesi, bölgesel jeopolitik dengeleri de etkileyebiliyor.