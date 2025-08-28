Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da konuştu. Teknoloji ve savunma vurgusu yaptı. Gençlere başarılar diledi. TCG Anadolu büyüyecek, gelişecek. Türkiye’nin başarısı gençlere ilham veriyor. Özgürlük ve adalet için mücadele edin

SAVUNMA SANAYİNE VURGU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Teknofest Mavi Vatan” açılış töreninde İstanbul’da önemli açıklamalar yaptı. Savunma sanayinin kritik bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Erdoğan, TCG Anadolu gemisinin daha büyüğünün yapılacağını belirtti. Erdoğan, “Dün üç gurur verici adım attık. Aselsan’ın yeni tesislerinde Çelik Kubbe sistemlerini envantere aldık. İçi boş sloganlarla önemli günleri geçiştirmiyoruz. Her açıdan dolu dolu geçirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Gençleri “Zafer Haftasını” kutladıklarını ifade eden Erdoğan, Anadolu’yu yurt edinen şehit ve gazileri rahmetle andı.

GENÇLERE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençliğin önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Milletin güvenine teşekkür eden Erdoğan, “Sizin gibi köklerini bilen, misyonunu bilen hedefe kilitlenmiş bir gençlikle yol yürüdüğüm için Rabbime hamd ediyorum” dedi. Ayrıca TEKNOFEST Mavi Vatan Programında emeği geçen herkes için şükranlarını sundu. Yarışmalara katılacak olan gençlere başarılar dileyen Erdoğan, Türk Savunma Sanayisinin başarısını görmenin inanç ve azimle mümkün olduğunu belirtti.

GELECEK HEDEFLERİ

Savunma sanayinin destan yazmaya devam ettiğini kaydeden Erdoğan, “Hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Onlar koşacak ama bizi yakalayamayacaklar” ifadelerini kullandı. İstanbul Boğazı’ndaki gemilerin gurur kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, geçmişte kaderine terk edilen Savarona’yı yenilediklerini anlattı. Ayrıca, TCG Anadolu’nun ziyarete açık olacağını ve daha büyüğünü inşa edeceklerini söyledi. Genç kuşakları teknoloji ve inovasyona teşvik etmenin önemine dikkat çeken Erdoğan, TEKNOFEST’lerin buna nasıl katkı sağladığını da aktardı.

TEKNOFEST’İN BAŞARISI

Son 8 yılda yaklaşık 11 milyon ziyaretçi ağırladıklarını ve 2025’te iki TEKNOFEST düzenleyeceklerini duyuran Erdoğan, gerçekleşen yarışmalara 1,2 milyona yakın başvuru yapıldığını belirtti. “Bu ülkenin gençleri teknolojiye, araştırmaya daha fazla merak sarıyor” diyen Erdoğan, gençlerin hayal kurmaktan vazgeçmeyeceğinin altını çizdi. Gelecek için önemli olan gençlerin bu yürüyüşteki öncülüğünü vurgulayan Erdoğan, büyük düşünmeleri ve hedef belirlemeleri gerektiğini ifade etti. Özgürlük ve adaletin özüne dönmekten geçtiğini hatırlattı ve terörsüz bir Türkiye hedefine ulaşma kararlılığını yineledi.