Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un kaynaklarının paylaşımını eleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ile ilgili “İstanbul için harcanması gereken kaynakların kimlere peşkeş çekildiği, kimlerin kesesine gittiği, kimlerin zenginleştiği tek tek deşifre oluyor.” açıklamasında bulundu. Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, Silvan Sulama Tüneli Kazı Başlangıç Töreni’ni gerçekleştirdiklerini belirtti. 12 milyar lira yatırım bedeli olan bu projenin tarımsal üretimde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kaderini değiştirip, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını aktardı. Bu projenin muhalefet anlayışını da gözler önüne serdiğini belirten Erdoğan, “Basın yayın organlarında her gün yeni bir skandalın haberini okuyoruz.” dedi.

İSTANBUL’DA YAŞANANLARIN DEŞİFRESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, “İstanbul için harcanması gereken kaynakların kimlere peşkeş çekildiği, kimlerin kesesine gittiği, kimlerin zenginleştiği tek tek deşifre oluyor.” ifadelerini kullandı. “Normalde haya duygusu olan birisinin bunlardan sonra insan içine çıkmaması lazım.” diyen Erdoğan, ana muhalefet liderinin bir yandan sorumluluk taşımaktan kaçındığını belirtti. “Meyhane ağzıyla konuşmak, siyaset yapmak değildir.” diyerek siyasi dilin önemine dikkat çekti. Kendilerinin bu tutumu aziz milletine hürmetsizlik olarak gördüğünü belirten Erdoğan, “Boş işlerle, boş sözlerle oyalanacak zamanımız yok.” vurgusunu yaptı.

GELECEĞE ODaklı YAKLAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin refahını artırmanın peşinde olduklarını ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmanın gayretindeyiz.” dedi. 23 yıl boyunca gelecek odaklı politikalar geliştirdiklerini belirten Erdoğan, mevcut sorunların yanı sıra gelecekte ortaya çıkabilecek problemleri çözmek için de çalıştıklarını aktardı. “Ne hazindir ki muhalefet bizim bu vizyonumuzu hiçbir zaman anlamadı.” diyen Erdoğan, ideolojik çevrelerin büyük resmi göremediğini vurguladı.

NORMAL DOĞUM KAMPANYASI ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü normal doğum kampanyası üzerine yaşanan tartışmalara da değindi. “Bir futbol kulübünün sahada bu kampanyaya destek olmak için pankart açması üzerine yaşananların hepsi sadece dikkat çekme niyeti taşıyordu.” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Ortada hakaret veya saygısızlık yoktu.” dedi. “Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, cerrahi müdahale yerine normal doğumu özendirmesi sizi niçin rahatsız ediyor?” retoriği ile muhalefeti sorguladı. Sağlık Bakanlığı’nın toplumun sağlığını korumak için çalıştığını, toplumdaki normal doğum oranının alarm vermesi sebebiyle bu konuda önlem almanın şart olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kararlılığın devam edeceğini ve halkın sağlığı konusunda gereken adımları kararlılıkla atmaya devam edeceklerini ifade etti. Konuşmasının sonunda, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin hayırlı olmasını diledi ve projede emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Hastanenin açılışında kurdeleyi kesen Erdoğan, sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaparak, “Sağlık bu kadar önemli.” dedi. Program sırasında Erdoğan’a destek veren vatandaşlar, ona katılımlarını gösterdi.