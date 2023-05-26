Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçime ramak kala İstanbul Esenler’de düzenlediği mitingle seçmenleriyle buluşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sabah saatlerinde rutin bir programı bulunmuyor. Erdoğan’ın, Kısıklı’daki konutundan öğleyin Cuma namazı için ayrılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı, saat 14.30’da İstanbul Kongre Merkezi’ nde ‘Kadın Buluşması’ programına katılacak.
Ardından, saat 17.00’de Esenler Dörtyol Meydanı’nda miting düzenleyecek.
Erdoğan’ın, saat 20.00’de ise canlı yayınlanacak bir televizyon programında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlaması bekleniyor.