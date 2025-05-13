Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile önemli bir telefon konuşması yaptı. Bu görüşmede, Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerle birlikte bölgesel ve küresel gelişmeler de detaylı bir şekilde tartışıldı.

İKİLİ İLİŞKİLER VE GÖRÜŞME HEDEFLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın adil ve kalıcı bir barışla sonuçlanması için müzakerelere ev sahipliği yapma konusundaki istekliliğini ifade etti. Erdoğan, barış sağlama sürecinde gerekli katkıyı vermeye her zaman hazır olduklarını vurguladı.

BARİŞ İÇİN ARTAN GAYRETLER

Cumhurbaşkanı, aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini belirterek, barışın tesis edilmesi için çabaların artırılmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi. Bu çabaların, iki ülke arasındaki iş birliğini pekiştireceği ve uluslararası huzuru destekleyeceği ifade edildi.