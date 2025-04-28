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Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya’ya gidiyor

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ’IN VEKALETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’ya yapacağı ziyaret nedeniyle Cumhurbaşkanlığı görevini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a devrediyor. Bu geçici vekalet, Resmi Gazete’de yayımlanan bir tezkere ile resmen bildirildi.

TEZKERE DETAYLARI

Cumhurbaşkanlığına ait tezkere, 29 Nisan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İtalya’da bulunacağı süre zarfında geçerlilik kazanacak. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106’ncı maddesi gereğince, Erdoğan’ın yurda dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı görevini Cevdet Yılmaz üstlenecek.

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