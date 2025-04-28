Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya’ya gidiyor

Birleşmiş Milletler, Yemen'in Saada kentinde düzensiz göçmenlere düzenlenen hava saldırısında 68 kişinin öldüğünü ve çok sayıda yaralının bulunduğunu duyurarak endişelerini ifade etti. Saldırının Husi milisleri tarafından yapıldığı belirtiliyor.