Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30-31 Ekim’de gerçekleşecek G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere İtalya’ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan “TUR” uçağı, saat 22.03’te Atatürk Havalimanı’ndan Roma’ya hareket etti. Erdoğan’ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uğurladı. TSİ 00.10’da İtalya’nın başkenti Roma’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Roma Fiumicino Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’ın yanı sıra Roma ve Vatikan büyükelçiliklerinin personeli karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Roma’ya geldi.

Zirve kapsamında resmi karşılama töreninde ve G20 aile fotoğrafında yer alacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık” ve “Daha İyi Toparlanma için KOBİ’lerin ve Kadınların Sahip Olduğu İşletmelerin Desteklenmesi” temalı oturumlar ile çalışma yemeğine katılacak.