Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzin Sürelerini Kısaltmak İstediğini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin enerji alanındaki hedefleri ve yenilenebilir enerji yatırımları açısından attığı adımları vurguladığı bir konuşma yaptı. “Özellikle 48 ayı bulan izin süreçlerini 18 aya düşürmek istiyoruz. Rüzgar ve güneş enerjisi izin süreçleri ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Konuyu bir an önce Meclis’in takdirine sunarak bu alandaki düzenlemeleri sadeleştirmeyi arzu ediyoruz.” dedi. Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni’nde, 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşma yolunda yenilenebilir enerjinin çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

YENİLENEBİLİR ENERJİ GÜCÜ

Türkiye’nin şu anda yenilenebilir kurulu gücü bakımından Avrupa’da 5’inci, dünyada ise 11’inci sırada bulunduğunu belirten Erdoğan, “Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, mevcut teknolojilerin verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi, bu konuda uygulanacak politika ve stratejilere büyük önem veriyoruz.” şeklinde konuştu. Erdoğan, 2025 yılı Mart itibarıyla Türkiye’nin kurulu gücünün 118 bin 185 megavata ulaşacağını, bunun yüzde 60’ının yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu ifade etti. Güneş enerjisine ilişkin olarak, “2005 yılında hiç olmayan güneş enerjisi kurulu gücümüz bugün 21 bin 833 megavata ulaştı. Bu büyük başarı, uzun süredir sürdürdüğümüz planlama ve yatırım stratejilerimizin bir sonucudur.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeşil enerji hedeflerine ulaşmak amacıyla yeşil iletim altyapısının da kurulduğunu aktararak, “2035 yılı itibarıyla 5 bin megavatlık deniz üstü rüzgar kapasitesi oluşturmayı hedefliyoruz.” diye belirtti. Yatırımcıların yanında olduklarını vurgulayan Erdoğan, “2014 yılında sektörde sadece 27 imalatçı varken, bugün 500 imalatçımız var. Bu sayede 50 bin kişiye istihdam imkanı sağlandı.” ifadelerini kullandı. Güneş ve rüzgar santrallerinde yüksek yerlilik oranlarına ulaştıklarını belirten Erdoğan, “İnşallah çok daha iyi seviyeleri yakalayacağız.” dedi.

YATIRIMCILARA DESTEK

Yatırımcıların karşılaştıkları zorlukları asla göz ardı etmediklerinin altını çizen Erdoğan, “İzin süreçlerinin kısalmasıyla birlikte tahsis ettiğimiz ve edeceğimiz kapasiteleri çok daha hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz.” şeklinde konuştu. Ancak muhalefetin bu gelişmeleri dikkate almadığını ifade eden Cumhurbaşkanı, “Gözleri var görmüyorlar, kulakları var duymuyorlar.” diyerek eleştirilerini dile getirdi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

2024 yılında 81 ilde toplam 6 bin 182 elektrik üretim santralinin devreye alınacağını belirten Erdoğan, “Santrallerin toplam yatırım değeri yaklaşık 5 milyar dolar, kurulu gücü ise 6 bin 818 megavat. Bunun 6 bin 676 megavatı yenilenebilir enerji santrallerinden oluşuyor.” ifadelerini kullandı. 2024 yılında devreye alınan yenilenebilir enerji yatırımlarının yıllık 12,5 milyon ton karbondioksit salınımını engellediğine dikkat çekti ve bu yatırımların Türkiye’nin geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Erdoğan, açılışını yaptığı tesislerin hayırlı olmasını dileyerek, bu yatırımların ülkeye ve millete kazandırılmasında katkısı olan herkese teşekkür etti. Törene, çeşitli politikacılar ve yetkililer de katıldı.