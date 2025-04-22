Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabul Yapacak

ERDOĞAN’IN GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset’i kabul edecek. Ardından Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ile bir araya gelecek ve akşam yemeğinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme gerçekleştirecek. (Ankara/15.00/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM BAŞKANI’NIN ETKİNLİKLERİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 7 Bölgeden 7 Eser 23 Nisan Konseri’ne, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları Ödül Töreni’ne, 23 Nisan TBMM Kupası Ödül Töreni’ne ve TBMM Çocuk Özel Oturumu’na katılacak. (TBMM/10.00/10.30/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP GENEL BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşma yapacak. (TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI’NIN PROGRAMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Katılımının Güçlendirilmesi Çalıştayı’nın açılış programına ve Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi imza törenine katılacak. (İstanbul/10.30/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NIN KATILIMI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Hadi Bir Şarkı Yazalım Projesi Lansmanı’na, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni’ne ve TBMM Çocuk Özel Oturumu’na iştirak edecek. (TBMM/10.00/10.40/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GENEL KURUL TOPLANTISI

TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. DEM Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek. (TBMM/15.00/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam Havalimanı’nda incelemelerde bulunacak. Suriye Telekomünikasyon Bakanı Abdüsselam Heykel ile Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir, Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi’yle ikili görüşmeler yapacak ve Hicaz Demir Yolu İstasyonu’nu ziyaret edecek. (Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

MERKEZ BANKASI AÇIKLAMALARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına dair finansal hizmetler istatistikleri ile finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak. (İstanbul/10.00)

İSTATİSTİK KURUMU DUYURULARI

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini ve nisan ayı tüketici güven endeksini duyuracak. (Ankara/10.00)

İSRAİL’İN SALDIRILARI

İsrail’in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına dair gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DIYANET İŞLERİ BAŞKANI’NIN TOPLANTISI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıkta Vekaletle Kurban Organizasyonu tanıtım toplantısına katılacak. (Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR MÜSABAKALARI

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. (Konya/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

THY Avrupa Ligi play-off maçlarında Fenerbahçe Beko, Fransa’nın Paris Basketbol takımını konuk edecek, Anadolu Efes ise Yunanistan’ın Panathinaikos ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. (İstanbul/20.45/Atina/21.30) (Fotoğraflı)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisinde üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda karşılaşacak. (İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası üçüncü Klasman A Grubu müsabakalarına Zeytinburnu Buz Adası’nda devam edilecek. Organizasyonun ikinci gününde Güney Afrika-Bosna Hersek, Kırgızistan-Lüksemburg ve Türkiye-Türkmenistan maçları oynanacak. (İstanbul/13.00/16.30/20.00) (Fotoğraflı)