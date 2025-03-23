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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kaç Oy Aldı?

ALANINDAKİ ÖNEMİ VE GÖREVLERİ

Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954 tarihinde İstanbul’da doğmuş, Türk siyasetçi olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 12. cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nin genel başkanıdır. Siyasi kariyeri boyunca 1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmış, daha sonrasında ise 2003-2014 yılları arasında Türkiye’nin başbakanlığını üstlenmiştir.

SON GENEL SEÇİM VERİLERİ

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçlarına göre, Erdoğan ilk turda 27.133.849 oy alarak %49,52 oranında bir başarı göstermiştir. İkinci turda ise oy sayısı 27.834.589’a çıkarak %52,18 oranına ulaşmıştır. Bu sonuçlar, Erdoğan’ın hem partisi hem de bireysel olarak elde ettiği oy oranlarını net bir şekilde ortaya koymaktadır.

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