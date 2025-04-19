Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın ve Erkek Eşitliği Vurguladı

KADIN VE ERKEK ARASINDAKİ AYRIMCILIĞA DİKKAT ÇEKİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) 5. Olağan Genel Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Bu toplantının, ülke, millet ve kadınlar için hayırlı olmasını diledi. KADEM’in kuruluşundan bu yana kadın haklarının korunması ve demokrasinin güçlendirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti. Erdoğan, yönetim kurlarında görevini devreden Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve ekibine bugüne kadarki emekleri için şükran sundu. Ayrıca, KADEM Başkanlığı’na yeni görevine başlayan Canan Sarı’ya ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi. “Hep olduğu gibi bundan sonra da ‘hayra destek, şerre engel olmaya matuf’ tüm çabalarınızda yanınızda olmayı, sizlere her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.” ifadesini kullandı.

KADIN VE ERKEKİ ÇATIŞTIRMA ANLAYIŞINA TEPKİ

Erdoğan, vakfın iki önemli meseleyi bir araya getirerek insanın doğası üzerine önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. “Fıtraten kadın ve erkekten oluşan insanı ayrıştırarak birbirine rakip ve hatta düşman yapma, birbiriyle çatıştırma zihniyeti bizim medeniyetimize ait değildir. Kadını ve erkeği karşı karşıya getiren anlayış asırlarca yönünü şaşırmış bir vaziyette insanlığa en karanlık deneyimleri yaşatan Batı’ya aittir.” dedi. Cumhurbaşkanı, bu ideolojinin geçmişte apaçık utanç tablolarını gizlemek için sahte bir tarih inşa etmeye çalıştığını belirtti.

BATILI DEĞERLERİN İÇİ BOŞ

Erdoğan, Türkiye’nin yıllarca içindeki istismarı barındıran, “hak, özgürlük, eşitlik” adlı çarpık demokrasi anlayışının yanıltıcılığına kapıldığını kaydetti. “18 aydır Gazze’de devam eden soykırım başta olmak üzere son dönemde yaşanan hadiseler, ‘Batı değerleri’ denilen kavramların aslında içlerinin ne kadar boş olduğunu hepimize göstermiştir.” vurgusunu yaptı. Hunharca katledilen masumların ardından Batı’nın ahlaki üstünlüğünün zayıfladığını belirtti.

DEMOKRASİ VE HAKLARDA YENİ BİR YOL

Cumhurbaşkanı, demokrasi kavramının Batı çizgisinden kurtarılması gerektiğini ifade etti. Kadın hakları konusundaki Batı patentli kampanyalara farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak gerektiğine inandığını belirtti. “Bizim inancımızda ve kültürümüzde erkekle kadın arasında ne bir rekabet ne bir üstünlük yarışı ne de insanın eşrefi mahlukat sıfatına aykırı bir durum söz konusu değildir.” dedi. Erdoğan, medeniyetlerinin cinsiyet gözetmeksizin yaratılanı eşit gördüğünü, hayatı ve insanı kutsal addederek dokunulmaz kabul ettiğini dile getirdi. (Sürecek)