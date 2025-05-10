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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kadına Şiddetle Mücadelede Sıfır Tolerans.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına karşı şiddetle mücadelede kararlılıklarını ortaya koydu. “Kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda hareket etmeye kararlılıkla devam ediyoruz.” ifadesiyle bu konudaki duruşunu pekiştirdi. Şiddetin önlenmesi için atılan adımların önemine dikkat çekti.

ŞİDDETLE MÜCADELEDE ATILAN ADIMLAR

Cumhurbaşkanı, kadına yönelik şiddeti tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirterek, bu konuda alınacak önlemler ve yapılacak çalışmalara vurgu yaptı. Kadınların güvenliğinin sağlanması ve haklarının korunması gerektiğini dile getirdi. Bu mücadelede tüm toplumun sorumluluk taşıdığına dikkat çekti.

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