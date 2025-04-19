Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanun yaşatır, sözleşme değil

KADIN HAKLARI VE NÜFUS POLİTİKASINA DEĞİNİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen KADEM 5. Olağan Genel Kurulu’nda bir konuşma yaptı. Bu konuşmada kadın hakları, nüfus politikası ve aile yapısı üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. 6284 Sayılı Kanun’un kesinlikle uygulanması gerektiğini belirten Erdoğan, kadınların iş yaşamında, eğitimde ve siyasetteki kazanımlarına zarar verilmesine izin vermeyeceklerini ifade etti. Erdoğan, Batı’nın ahlaki üstünlüğünün azalmakta olduğunu vurgularken, Gazze’deki olayların Batı değerlerini sorgulattığını dile getirdi. Ayrıca Türkiye’nin nüfus yapısındaki değişimlerin bir beka meselesi olduğunu ve nüfus azalmasının ülkenin geleceği açısından büyük bir tehlike haline geldiğini belirtti.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELENİN ÖNEMİ

Erdoğan, kadına yönelik şiddetle mücadelede 6284 Sayılı Kanun’un kritik rolüne dikkat çekti ve “Sözleşme değil, kanun yaşatır” diyerek hukuk sisteminin etkin bir şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı. Konuşmasının sonunda, kadınların iş yaşamında ve siyasette daha fazla yer almasının gerekliliğine değinen Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’nın kadınlarla birlikte inşa edileceğini belirtti. Erdoğan, KADEM’in, ülkenin önemli meselelerini bir araya getirirken, insanın kendisinin konunun merkezinde olduğunu vurguladığını söyledi ve toplumsal cinsiyet ayrımının medeniyetle uyumsuz olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, Batı’nın ahlaki üstünlüğünün yok olmasıyla beraber, “18 aydır Gazze’de süregelen soykırım, Batı değerlerinin boşluğunu ortaya koydu” ifadesini kullandı. Demokrasi kavramının Batı’nın etkisinden kurtarılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, toplumsal cinsiyet ilişkileri üzerine kendi medeniyet anlayışını benimsediklerini belirtti. Televizyon, radyo ve sosyal medya gibi iletişim araçlarının toplum üzerindeki olumsuz etkileri ile başa çıkmanın zor olduğunu sözlerine ekledi. Ayrıca, demografik yapıdaki değişimlerin hasarlarını da gün yüzüne çıkarmadan dikkate almanın gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin nüfusunun 10 milyon azalmasının beklendiğini belirten Erdoğan, “Bu bir beka sorunudur” dedi. Tarihsel örneklerle durumu değerlendiren Erdoğan, Osmanlı İmparatorluğu’nun nüfusu ile Rusya’nın nüfusunda geçmişteki ciddi farkları ortaya koyarak, hatalı uygulamaların sonuçlarına dikkat çekti. Doğum kontrol sistemleriyle yapılan azaltma çabalarının ülke için daha büyük bir tehditle etkili olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’de aile kurumunun tehdit altına girdiğini ve bu konuda resmi önlemlerin alınmakta olduğunu ifade etti. Ancak meselenin sadece maddi teşviklerle çözülemeyeceğini, aynı zamanda bir medeniyet tasavvuru gerektirdiğini belirtti. Zihin değişikliği olmadan hedeflere varmanın mümkün olmayacağını söyleyen Erdoğan, geçmişin irfan birikiminin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Kadına yönelik şiddetle samimi bir mücadele içinde olduklarını söyleyen Erdoğan, “6284 Sayılı Kanun’un tavizsiz uygulanmasına verdiğimiz önemi bir kez daha ifade ediyorum” dedi. Kadınların iş, eğitim ve siyaset alanındaki kazanımlarında bir geriye gidişe asla izin vermeyeceklerini belirtti. Başörtüsü ve inancını kamusal alanda yaşama iradesine saygı gösterileceğini ifade edip, Türkiye Yüzyılı’nı kadınlarla birlikte inşa edeceklerini duyurdu.