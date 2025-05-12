Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kar kalmasına müsaade etmeyeceğiz.”

TOPLUMSAL SEFERBERLİK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumsal adalet ve eşitlik konularına dikkat çekiyor. Yine, “Yapanın yanına kar kalıyor” gibi yanlış düşüncelerin toplumda yayılmasına izin vermeyeceklerini vurguluyor.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE DAVET

Bu bağlamda Erdoğan, hukukun üstünlüğünün sağlanması gerektiğini ifade ediyor. Her bireyin eşit haklara sahip olması gerektiğini ve haksız kazançların karşısında duracaklarını özellikle belirtiyor.

KAMU DÜZENİNE ÖNEM

Ayrıca, toplumun huzur ve güvenini temin etmek için kamu düzeninin korunmasının önemini dile getiriyor. Bu tür yanlış algıların önüne geçmek adına gerekli adımların atılacağını ifade ediyor.