CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Karagümrük’ü tebrik etti

CUMHURBAŞKANI’NDAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1’nci Lig Play-Off finalini kazanarak Süper Lig’e yükselmeyi başaran Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nü tebrik etti. Cumhurbaşkanı, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, “Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak Süper Lig’e çıkmaya hak kazanan Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nü canıgönülden tebrik ediyorum. Karagümrlü tüm kardeşlerimi selamlıyorum” dedi.

SÜPER LİG HEDEFİNE ULAŞMAK

Fatih Karagümrük, bu başarıyla birlikte Süper Lig’de mücadele etme şansını elde etti. Kulüp, uzun süredir beklenen bu hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Taraftarlar ve futbol camiası, takımın bu önemli başarısını coşkuyla kutluyor.

FUTBOL CAMİASINDAN DESTEK

Bu başarı, futbol camiasında da büyük bir heyecan oluşturdu. Karagümrüklü taraftarlar, takımlarının Süper Lig’de yer alacak olmasından dolayı duydukları gururu sosyal medyada paylaşıyor. Kulüp, yeni sezon için hazırlıklara hızla devam ediyor.