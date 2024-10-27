“Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimize Nifak Sokamayacaklar”

HATAY’DA KONUT TESLİM TÖRENİ AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da düzenlenen konut teslim töreninde önemli açıklamalarda bulundu. 6 Şubat depremlerinin ardından bugüne kadar 350 bin 430 konut ve işyerinin ihalesinin yapıldığını belirten Erdoğan, “2025 yılı sonunda 452 bin 958 konut, iş yeri ve ahırı teslim etmiş olacağız. Deprem bölgesinde evine girmeyen hiçbir hak sahibimiz kalmayacak” dedi. İktidar ve ittifak olarak her detayı dikkatle değerlendirdiklerini, “bin düşünüp bir söylediklerini” vurgulayan Erdoğan, şunları ekledi: “Bu topraklar üzerinde daha nice asırlar boyu Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden 85 milyon hep beraber kardeşçe yaşayacağız.”

DEPREMİN ETKİLERİ VE YENİ YAPILAR

Erdoğan, 6 Şubat’taki depremin Türkiye’yi derinden sarstığını ve Haiti’deki depremden 15 kat daha büyük bir enerji ortaya çıkardığını ifade etti. Hatay başta olmak üzere 11 ilde büyük yıkım yaşandığını söyleyen Erdoğan, bu süreçte yaşanan hüznü ve çaresizliği unutmamak gerektiğini de belirtti. “Yüreğimizdeki acı, yaşadığımız yıkım çok büyük olsa da umudumuzu daima diri tuttuk. Depremin hemen ardından 3 ayda 180 bin konutumuzun yapımına başladık. 11 ilimizi dünyanın en büyük şantiye sahasına dönüştürdük” şeklinde konuştu. 1900 şantiyede ve 4333 köyde 160 bin mimar, mühendis ve işçinin çalıştığını dile getirdi.

GELİŞMİŞ ÜLKELERİN DURUMU

İktidar olarak depremzedelere yeni yuvalarına en kısa sürede kavuşturulmasının öncelikli gündemleri olduğunu ortaya koyan Erdoğan, “Bu yıl 201 bin 688 ev ve iş yerimizi daha teslim edeceğiz. 2025 yılı sonunda 452 bin 958 konut, iş yeri ve ahırı teslim etmiş olacağız. İktidarımızın birinci gündemi depremzedelerimizi yeni yuvalarına kavuşturmaktır” dedi. Ayrıca, “Gelişmiş denilen ülkelerin daha küçük afetlerde nasıl zorlandığını görüyoruz. Devletimizin organizasyon kapasitesini görüyoruz. Şehirlerimizi bir an önce ayağa kaldırma irademiz görünüyor” diye ekledi.

KARDEŞLİK VURGUSU VE DİRLİK MESAJI

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için “Terör örgütleri bizi maşa gibi kullanamayacak, ezeli ve ebedi kardeşliğimize pusu kuramayacaklar” diyerek kardeşliğin önemine dikkat çekti. Ayrıca, “Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. İran’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, siyonist İsrail hükümeti bölgesel çatışmanın ateşini yakmaya çalışıyor. Bu oyuna gelinmemesi çok önemlidir” şeklindeki ifadesiyle, uluslararası duruma da değindi.