Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı’nı kabul etti

ERDOĞAN, KATAR BAŞBAKANI’NISÜ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’yi kabul etti. Bu kabul sırasında, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının Gazze’deki soykırımdan dikkatleri uzaklaştırmaması için mevcut çalışmaların artarak süreceği vurgulandı. Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya böyle bir fırsat verilmemesi gerektiğini dile getirdi.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR ÜZERİNE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Türkiye’de bulunan Al Sani ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Katar arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel ile küresel meseleler tartışıldı. Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrasında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü belirtti. Ayrıca, bölge ülkelerinin yeni bir savaşa dayanamayacağını ifade etti. Suriye ve Irak’ın bu çatışmalardan uzak durmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

DİPLOMASİ ve TANSİYONUN DÜŞÜRÜLMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tansiyonun düşürülmesi ve diplomasi için gereken alanın açılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, İsrail’in durdurulmasının ve nükleer anlaşmazlıkların çözümü için müzakerelere dönülmesinin önemini vurguladı. Bu hedeflere ulaşmak için bölge ülkelerinin çabalarını sürdürmelerinin fayda sağlayacağını belirtti. Son olarak, “İsrail’in İran’a yönelik saldırıları dikkatleri Gazze’deki soykırımdan uzaklaştırmamalı” diyerek, zalim Netanyahu’ya böyle bir imkan tanınmaması gerektiğini ifade etti.