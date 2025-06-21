Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı’nı kabul etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATAR BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’yi kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile Katar arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. İstanbul’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Türkiye’de bulunan Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la önemli görüşmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü belirtti. Bölgede yeni bir savaşa tahammül edilemeyeceğini ifade eden Erdoğan, Suriye ve Irak’ın bu çatışmalardan uzak durmasının kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasi için yeni alanlar açılması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in durdurulması ve nükleer anlaşmazlığın çözümü konusunda müzakerelere dönülmesinin önemine dikkat çekti. Bu hedeflere ulaşmak için özellikle bölge ülkelerinin çabalarının sürdürülmesinin faydalı olacağını ifade etti. Ayrıca, Gazze’deki soykırımla ilgili dikkatlerin başka yerlere kaymaması adına çalışmaların artarak devam edeceğini ve zalim Netanyahu’ya bu imkânın verilmemesi gerektiğini söyledi.