Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı’nı Kabul Etti

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı Muhammed Abdurrahman Al-Thani’yi kabul etti. Bu önemli görüşme, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

KATILIMCILAR VE ÖNEMİ

Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitli konular üzerinde görüş alışverişinde bulunulması açısından oldukça önemli bir fırsat sundu. Toplantıya katılan yetkililer, bölgedeki güncel durumlar ve ikili ilişkilerin derinleştirilmesi üzerine fikirlerini paylaştı.