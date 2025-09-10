Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiriyle Görüştü

Gündem

TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısının yanı sıra, ortak olarak atılacak adımlar detaylı bir şekilde ele alındı.

İSRAİL’İN SALDIRISI KINANDI

Erdoğan, İsrail’in bu saldırısının, bölgedeki çatışma, gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirmeyi hedeflediğini ve dost ülke Katar’ın egemenliğini açıkça ihlal ettiğini belirterek, bu durumu kesin bir şekilde lanetledi. Menfur saldırıda yaşamını yitirenler için taziyelerini ileten Erdoğan, Türkiye’nin tüm kaynaklarıyla Katar’ın ve halkının yanında olacağını ifade etti. İki lider, Gazze’deki katliamın durdurulması için işbirliği yapma kararlılıklarını yineledi.

