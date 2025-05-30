Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Katılım Bankacılığı Yüzde 8,1.”

BAŞBAKAN ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılım bankacılığının ülkemizde hala beklenen düzeyde gelişim göstermediğini belirtti. “Tüm teşviklerimize rağmen, ülkemizde katılım bankacılığının yüzde 8,1 oranında kalmasını açıkçası biz yeterli bulmuyoruz.” diyerek bu durumun kendileri için kabul edilemez olduğunu vurguladı.

KATILIM BANKACILIĞINDA HEDEF İLERLEME

Erdoğan, bu alandaki oranların artırılması gerektiğini ifade etti. Katılım bankacılığının gelişiminin finansal istikrar ve ekonomik büyüme için önemli bir etkene sahip olduğunu dile getirdi. Bu sebeple, ilgili kuruluşların bu alandaki çabalarını artırmaları gerektiğini belirtti.