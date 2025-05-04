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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kentsel Dönüşüm, Hayat-Memat Meseledir.”

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümün Türkiye için “hayat-memat meselesi” olduğunu vurguladı. Bu konunun önemini dile getirirken, “Bu konuyu ideolojik saplantılara kurban veremeyiz” ifadesini kullandı. Türkiye’nin mevcut koşulları göz önünde bulundurulduğunda, kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

İDEOLOJİK ENGELLERİN KALDIRILMASI

Erdoğan, kentsel dönüşüm önündeki ideolojik engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi. Bu sürecin, Türkiye’nin geleceği için kritik bir adım olduğuna inandığını aktaran Erdoğan, karşılaşılan zorluklara rağmen dönüşümün kaçınılmaz olduğunu belirtti. Bu noktada, tüm paydaşların ortak bir anlayışla hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

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