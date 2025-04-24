Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kentsel Dönüşüm Projelerine Odaklanmalıyız

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNE ODakLANMALIYIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız.” diyerek, İstanbul’daki UEFA İstanbul Temsilciliğinin açılış töreninde önemli mesajlar verdi. Erdoğan, spor altyapısına ilişkin yapılan çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. Özellikle hızlı tren, havalimanları, otoyollar, bölünmüş yollar ve köprüler gibi projelerle ulaştırma altyapısını güçlendirdiklerini söyledi. Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın devreye girmesiyle birlikte Türkiye’nin havalimanı sayısının 26’dan 58’e çıktığını vurguladı.

İSTANBUL’UN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR

Erdoğan, Türkiye’nin en önemli şehri İstanbul’daki projeleri de gündeme getirerek, “Asrın projesi Marmaray’dan Avrasya Tüneli’ne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden Kuzey Marmara Otoyolu’na kadar birçok eseri İstanbul’a kazandırdık.” dedi. Türkiye’nin spor alanında dünya standartlarına ulaşması için son 23 yılda büyük çabalar sarf ettiklerini belirten Erdoğan, UEFA İstanbul Temsilciliği’nin açılmasıyla Türk futbolunun gelişimi için daha fazla iş birliği sağlanacağını ifade etti. “Bu temsilcilik, Türk futbolumuzun gelişimi adına UEFA’yla daha fazla temas kuracak” diyerek, önümüzdeki yıllardaki futbol organizasyonlarında temsilciliğin önemli rol oynayacağına inandığını belirtti.

DEPREM SONRASI SEFERBERLİK

Dün İstanbul’da meydana gelen deprem nedeniyle etkilenen vatandaşlara “geçmiş olsun” dileklerini ileten Erdoğan, bu konuda yapılan çalışmaları aktardı. Bakanlar ve bürokratlarla AFAD’da yapılan toplantıda anlık bilgiler alarak gerekli talimatları verdiklerini açıkladı. “Can kaybımızın olmaması en büyük teselli kaynağımızdır” diyen Cumhurbaşkanı, devlet olarak seferberlik anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı. Kamuoyuna yapılacak açıklamalara da değinerek, “Deprem gibi hassas konuların günlük siyasete alet edilmesini kesinlikle onaylamıyoruz” dedi.

BİRLİKTE ÇALIŞMALARI VURGULADI

Bu tür süreçlerde tartışmalara girmemenin önemine dikkat çeken Erdoğan, “Hep birlikte çalıştığımızda büyük mesafe almamız mümkündür” ifadesini kullandı. Kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılması gerektiğini belirterek, “Bahane aramak, mazeret üretmek yerine daha fazla iş ve icraat üretmeliyiz” dedi. Enerjiyi ve kaynakları doğru kullanmanın önemini vurgulayan Erdoğan, toplumsal birlikteliği korumanın kritik olduğunu da dile getirdi. “Rabb’im ülkemizi her türlü afetten korusun” şeklinde bitirdi.

PROGRAMDAKİ NOTLAR

Açılışta UEFA İstanbul Temsilciliğiyle ilgili kısa bir film gösterildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin birer konuşma yaptı. Hacıosmanoğlu ve Ceferin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye takdim etti. Erdoğan, açılış kurdelesini kestikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi ve binayı gezerek incelemelerde bulundu. Programa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve futbol kulübü başkanları da katıldı.