Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs’ı ziyaret edecek

ERDOĞAN’IN KÜÇÜK ADAYA ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne (TEKNOFEST) katılmak ve Türkiye’nin yeni cumhurbaşkanlığı ile parlamento binalarının açılışını gerçekleştirmek amacıyla Kuzey Kıbrıs’a gidecek. Erdoğan’ın, özellikle savunma sanayi alanındaki yeniliklerin sergileneceği bu festivalde vereceği mesajların, başta Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan olmak üzere uluslararası toplum tarafından dikkatle takip edilmesi bekleniyor.

TEKNOFEST PROGRAMI VE MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Mayıs’ta kısa süreli bir ziyaretle adada olacak. İlgili programda, eski Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST’e katılım ve yeni cumhurbaşkanlığı ile parlamento binalarının açılışı yer alıyor. Erdoğan, İtalya seyahati dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ta “muhteşem” bir cumhurbaşkanlığı ve parlamento binası inşa ettiklerini belirtmiş, yargı kurumları için yeni yapılar inşasının da planlandığını ifade etmişti. Kıbrıs ziyaretinde Erdoğan’ın, 1983 yılında kurulan ve yalnızca Türkiye tarafından tanınan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”nin tanınması noktasında mesajlar vermesi bekleniyor. Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı’nın önde gelen üyelerinin Kıbrıs Cumhuriyeti ile geliştirdiği ekonomik ilişkiler konusunda endişelerini dile getiriyor.

GÜVENLİK ANLAŞMALARI VE TEKNOFEST’İN ÖNEMİ

Erdoğan, İtalya dönüşündeki açıklamasında, “KKTC’nin tanınması için gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Türkiye olarak asla KKTC’yi yalnız ve kimsesiz bırakmayız” demişti. Ayrıca, Kıbrıs ziyareti süresince Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’a siyasi, ekonomik ve güvenlik desteğini sunacağına dair ifadelerde bulunması öngörülüyor. Türkiye, son dönemde silahlanma konusunda atılan adımlardan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile gerçekleştirilen yeni güvenlik anlaşmalarından rahatsızlık yaşıyor. TEKNOFEST’in Kıbrıs’ta gerçekleşmesi de bu bağlamda önemli bir cevap olarak değerlendiriliyor.

SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİ SERGİLENECEK

TEKNOFEST çerçevesinde, önde gelen savunma sanayi şirketlerinin, özellikle de TUSAŞ ve Bayraktar’ın, ürünlerini sergilemesi ve gösteri uçuşları yapması planlanıyor. Bu kapsamda, ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, Bayraktar TB2 ve AKINCI gibi hava araçlarının gösteri uçuşları gerçekleştireceği bildiriliyor. Erdoğan’ın yapacağı konuşmalarda, Türk tarafının 2021 yılından bu yana üzerinde durduğu “iki devletli çözüm” yaklaşımının da yer alması bekleniyor. Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, “Biz Kıbrıs Adası’nda iki devletli çözümle tarihi sorunları geride bırakabileceğimizi düşünüyor, çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz” şeklinde ifadeler kullanmıştı.

KIBRIS SORUNU VE YENİ POLİTİKALAR

Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı, geçmişte federasyon temelli çözüm önerilerinin başarısız olduğunu belirtiyor. Yeni alınan kararla, “egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü” dışında bir anlaşma yapılmayacağı vurgulanıyor. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Mart ayında yapılan gayri resmi Cenevre görüşmelerinde federal modelin gündeme gelmediğini ve iki toplumun yaşam kalitesini artırmaya yönelik işbirliği alanları üzerinde durulduğunu ifade etti. Türkiye’nin Kıbrıs meselesindeki kararlı politikalarının bu noktaya gelinmesinde belirleyici olduğu değerlendiriliyor.

BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI VE ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Erdoğan’ın gündeminde ayrıca Nisan ayında Kıbrıs’ta başörtüsüne serbestlik getiren karar da bulunuyor. Kuzey Kıbrıs yönetiminin aldığı karar, eğitim yaşı olan öğrencilerin kıyafetini belirleme yetkisinin okul idarelerine bırakılması şeklinde düzenlendi. Ancak bu durum muhalefet partileri ve sendikalar tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Türk basınına yansıyan haberlere göre, Erdoğan, Kuzey Kıbrıs ziyareti sırasında bu konuya dair değerlendirmelerde bulunacağını belirtmişti. Önceki açıklamalarında, “Bu, hadsizliktir. Gerekli mesajları orada vereceğiz” ifadelerinde bulunmuştu.