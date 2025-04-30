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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kıbrıs’ta İki Devletli Çözüm İçin Çalışıyoruz.”

KIBRIS ADASINDA İKİ DEVLET ÇÖZÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs adasındaki tarihi sorunların geride bırakılabilmesi için iki devletli çözüme inandıklarını belirtiyor. “Biz Kıbrıs adasında iki devletli çözümle tarihi sorunları geride bırakabileceğimizi düşünüyor, çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz,” diyor. Bu yaklaşım, bölgedeki barış ve istikrarı sağlamayı amaçlıyor.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE DESTEK

Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması için olan çabalarını artıracaklarını ifade ediyor. “Türkiye olarak asla KKTC’yi yalnız ve kimsesiz bırakmayız,” şeklinde bir mesaj veriyor. Bu destek, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’a olan bağlılığını ve uluslararası alandaki mücadelelerini güçlendiriyor.

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