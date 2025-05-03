Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kıbrıs Türk halkının birliğine müsaade etmeyeceğiz,” dedi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kıbrıs Türk halkının birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin zayıflatılmasına müsaade etmeyecek, sabırlı, serinkanlı ve aklıselim ile hareket edeceğiz.” diye ifade etti. KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan, katılımcıları ve Kıbrıs Türklerini selamlayarak, muhteşem bir katılım gördüğünü belirtti. “Rabb’im bu ihtişamınızın devamını nasip etsin. Bugün Akdeniz’in incisi, direnişin kalesi, vatan sevdasının ebedi ocağı, Mehmetçik ve Mücahitlerin destan yazdığı topraklardayız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeyiz. ‘Sağlam Devlet, Saygın Gelecek’ şiarıyla bu topraklara kazandırdığımız muazzam eserlerin açılışını gerçekleştiriyoruz.” açıklamasında bulundu.

CUMHURİYET YERLEŞKESİ DETAYLARI

Cumhuriyet Yerleşkesi’nin 25 bin 210 metrekarelik bir alana sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı binasının 600 kişilik 2 konferans salonu, 400 kişilik kabul salonu, 52 çalışma ofisi, 10 toplantı salonu, kafeterya ve yemekhaneyle 109 araçlık otoparka sahip olduğunu anımsattı. 20 bin metrekarelik alanda inşa edilen Meclis binasında ise Başkanlık ve Başbakanlık makamları, 157 kişilik Genel Kurul Salonu, 25 milletvekili makam odası ve bakanlar için toplantı salonunun bulunduğunu aktardı. Ayrıca, 290 bin metrekaresi yeşil alan olarak planlanan toplam 452 bin 428 metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçesi’nin yapımının sürdüğünü, 5 bin 661 metrekarelik alanda ise 2 bin 252 kişilik Millet Camisi’nin inşa edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı Binası’nın modern mimarisi ve Meclis Binası’nın ihtişamı ile Kıbrıs Türk halkının demokrasi sevdasını temsil ettiğini vurguladı.

KIBRIS TÜRK HALKINA MESAJLAR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her karışının kahraman şehitlerin kanlarıyla yoğrulduğunu hatırlatan Erdoğan, “Bu topraklar, şanlı mazimizin, mücadele ruhumuzun ve köklü mirasımızın çok büyük bir nişanesidir” dedi. Aynı kültürü, inancı, kaderi ve maziyi paylaşan Kıbrıs Türk halkıyla Türkiye’nin geleceğini bir ve beraber gördüklerini ifade etti. “Kıbrıs Türk halkı geleceğe güven ve umutla bakmayı herkesten çok hak etmektedir.” diyen Cumhurbaşkanı, bazı unsurların buna karşı engeller çıkarmaya çalıştığını belirtti.

Kıbrıs Türkü kardeşlere eski acıları tekrar yaşatma hevesi içinde olanların var olduğunu söyleyen Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, gelişen ekonomisini, güçlenen altyapısını, artan huzurunu, uluslararası camiada yükselen görünürlüğünü kıskananlar ellerinden geleni yapıyor.” diye ekledi. Kıbrıs Türk halkının birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin zayıflatılmasına müsaade etmeyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı, sabırlı, serinkanlı ve aklıselim ile hareket edeceklerini bildirdi.

GELECEK İÇİN BİR ARADA OLMAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerin, hayat tarzlarının ve kökenlerin farklı olabileceğini ama ortak payda ve hedeflerin bir arada tutulduğunu hatırlattı. “Adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir.” dedi. Bu şekilde Kıbrıs Türk halkının geleceği için birlik ve beraberlik mesajı verdi.