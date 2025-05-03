Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk’ü ev sahibidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen TEKNOFEST KKTC 2025 ödül töreninde yer aldı. Törende yaptığı konuşmada, Türk milleti ve Kıbrıs Türk’ü olarak topraklarda ev sahibi olduklarını vurguladı. “Bunu bilmeyenler bilsin, duymayanlar duysun. Her karışında bir Mehmetçik veya Mücahidin naaşı olan bu topraklar bize şehitlerimizin mirası ve emanetidir” şeklinde ifadelerde bulundu. Kıbrıs Türk halkına hitap ederken Akdeniz’in kalbinde olduğunu belirten Erdoğan, “Geçmişle geleceğin buluştuğu bu güzel topraklarda sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığı içindeyim” dedi.

TEKNOFEST’İN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST öncesinde bazı yeni yapıları açtıklarını hatırlatarak, “Şimdi de dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST vesilesiyle sizlerle bir aradayız” dedi. Etkinliğe katılan gençlere teşekkür ederken, “Her yıl yeni rekorlar kıran TEKNOFEST’in Kıbrıs etabına 22 ülkeden 15 bin 750 takım ve 47 bin 865 yarışmacı başvurdu” bilgisini verdi.

GÜÇLÜ GELECEK VİZYONU

Cumhurbaşkanı, gençlerin sergilediği projelerin başarı ile dolu olduğunu belirtti ve bu çalışmaların ortak geleceğe yönelik kararlı bir adım olduğunu ifade etti. “Yüzyıllardır buradaydık, 51 yıl önce buradaydık, yine buradayız. Geleceğin teknolojilerine yön veren TEKNOFEST gençliğiyle inşallah daha nice asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz” dedi.

SİHA TEKNOLOJİSİNDEKİ YERİMİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin SİHA teknolojisinde dünyada en gelişmiş ilk 3 ülke arasında yer aldığını dile getirerek, “Bundan sonra da aynı azimle, aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Geliştirilen çeşitli hava araçları ve projelerle ülkenin savunma sanayisindeki ilerlemelerini ifade etti.

EĞİTİM VE SPORDA YENİ PROJELER

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gençlerin spor yapmasını destekleme için yeni spor tesisleri inşaatının sürdüğünü bildirdi. Ayrıca, eğitim alanındaki projelerinin gençlerin geleceğine katkı sağlayacağını vurguladı. “Son dönemde kamuoyumuzu da rahatsız eden İstanbul’daki diploma sahtekarlığı gibi utanç verici skandalların hiçbiri tekerrür etmeyecek” dedi.

DİJİTAL ALTYAPI GELİŞTİRİLİYOR

Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dijital altyapı çalışmalarının hızlandığını, e-Devlet projelerinin devam ettiğini belirtirken, “Çok kısa sürede uygulamanın lansmanı gerçekleşecek” dedi.

İLERİDEKİ HIZLI GÖRÜNTÜ

Kıbrıs’ın gelecekte de çok kültürlülüğün, hoşgörünün, barışın merkezi olmaya devam edeceği mesajını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gençler, projelerinizle onlara hak ettikleri cevabı vermeye devam edeceksiniz” diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül töreninin ardından TEKNOFEST Yarışması’nda dereceye giren gençlere ödüllerini takdim etti. Törende Selçuk Bayraktar, Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hediye sundu.