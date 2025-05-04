Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kıbrıs Türkü hak ettiği konuma ulaşacaktır”

KKTC CUMHURİYET YERLEŞKESİ AÇILIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da tamamlanan KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılışını yaptı. Açılışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, KKTC’ye olan desteklerinin süreceğini belirterek, “Kıbrıs Türkü, hak ettiği konuma inşallah eninde sonunda ulaşacaktır” dedi.

YERLEŞKENİN ÖZELLİKLERİ

Cumhuriyet Yerleşkesi’nin 3 yıl içinde tamamlandığını aktaran Erdoğan, projeye dair bilgi verdi. “25 bin 210 metrekarelik bu projede, Cumhurbaşkanlığı binası, 600 kişilik 2 konferans salonu ve 400 kişilik kabul salonu yer alıyor. Meclis binasında ise 157 kişilik genel kurul salonu, bakanlar için toplantı salonu ve 2 bin 252 kişilik millet camisi inşa ediliyor. Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesinin de inşaatına başladık.” dedi. Yeni yerleşkenin Kıbrıs Türkü için hayırlı olmasını diledi.

TEKNOFEST’TE GENÇLERE MESAJ

Erdoğan, KKTC’de bu yıl ilk kez düzenlenen TEKNOFEST 2025’e katıldığını ve burada teknolojiye yönelik yarışmalara katılan gençlere selam gönderdi. “Festivalin, KKTC’nin eğitim, bilim ve teknoloji alanında bir üs haline gelmesine vesile olacağını düşünüyorum” diye belirtti. “Teknofest bir bilincin, bir davanın ete kemiğe bürünmüş halidir” diyerek katılan gençlerin başarılarını kutladı.

KIBRIS TÜRK HALKINA DESTEK

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinde, iki devletli çözüm vizyonuna destek verdiğini belirten Erdoğan, “Kıbrıs Türk halkı eninde sonunda hak ettiği konuma gelecektir. Biz, Kıbrıs Türklerinin haklı davalarının destekçisi olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

İSRAİL VE SİYASETİ DEĞERLENDİRDİ

Gazze’ye yardım götüren Türk vatandaşlarının bulunduğu gemiye yönelik İsrail’in saldırısına da değinen Erdoğan, “İsrail, uluslararası hukukun önündeki en büyük tehdittir” dedi. Suriye’de yaşanan olayların da İsrail tarafından provoke edildiğini aktaran Erdoğan, Türkiye’nin böyle bir çatışmaya izin vermeyeceğini dile getirdi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖNEMİ

İstanbul’da meydana gelen depreme ilişkin, Türkiye genelindeki kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam edeceğini belirten Erdoğan, “Kentsel dönüşüm, Türkiye için bir hayat memat meselesidir. Afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız” dedi.

SİYASİ VAHİM DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç politikadaki gerginliklere de değinerek, CHP’li yöneticilerin polisle yaşadığı sorunların yargının konusu haline geldiğini belirtti. “Bu menfur eylem, siyasetin sınırlarını aşmıştır” diyerek, vatandaşları koruma sözü verdi. CHP’nin tavırlarını eleştirerek, “Ortada acınası bir durum var” ifadesini kullandı. “Biz, millete hizmete odaklanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.