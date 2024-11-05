“Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan’da Resmi Ziyareti”

BİŞKEK’TE RESMİ TÖREN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından Bişkek’te resmi bir törenle karşılandı. Tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Caparov, ardından ikili görüşmeye geçti. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi. “Değerli kardeşim, birazdan stratejik ortaklığımızı kapsamlı ortaklık düzeyine çıkaracak belgeye imza atacağız.” dedi. Görüşme sonucunda, iki ülke arasında ikili ticaret hedefinin 5 milyar dolar seviyesine çıkarılmasında mutabık kalındı. Erdoğan, Türkiye’nin en fazla resmi kalkınma desteği sunan ülkeler arasında yer aldığını vurguladı ve TİKA’nın binin üzerindeki projeyi hayata geçirdiğini belirtti. “Türk Kırgız Dostluk Devlet Hastaneleri bu projededir. Hastaneye ismimin verilmesi beni onurlandırmıştır.” ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELE VE EĞİTİM İŞBİRLİĞİ

FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelelerinin süreceğine inandığını söyleyen Erdoğan, eğitim işbirliği müzakerelerinin hızla tamamlanmasının önemine dikkat çekti. “Manas Üniversitesi’nin dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girmesinden memnunum.” diyerek, eğitim alanında gerçekleştirilen işbirliklerinin önemini yineledi.

İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırıların uluslararası sistemi tehdit ettiğini belirten Erdoğan, Türk Devletleri Zirvesi’nde acil ateşkes çağrısında bulunduklarını hatırlattı. Filistin meselesinin çözümü için çabaların sürdürülmesinin önemine değinen Cumhurbaşkanı, Kırgızistan’ın BM dahil çok taraflı girişimler için sergilenen desteğine teşekkür etti.

GELECEK PROGRAMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek’te Ürkün Anıtı’na çelenk bıraktı. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin altıncı toplantısına katılacak olan Erdoğan’ın, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ni de ziyaret etmesi bekleniyor. Ayrıca, yarın Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi’nin açılışında yer alması planlanıyor. Erdoğan, 6 Kasım’da ise Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 11. Zirvesi’ne katılacak. Cumhurbaşkanına eşlik eden isimler arasında eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer bakanlar bulunuyor.