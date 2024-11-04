Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan’ı Ziyaret Etti

ERDOĞAN’IN BİŞKEK ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan’ın Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Burada, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova ile birlikte Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan tarafından karşılandı.

KABİNE ÜYELERİ VE DIĞER YETKİLİLER

Erdoğan’la birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Bişkek’e geldi. Ayrıca, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Erdoğan ile birlikte ziyareti gerçekleştirenler arasında yer aldı.