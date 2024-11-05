Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırgızistan Vurgusu ve İşbirliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan’da resmi bir törenle karşılandı. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi’nin 11. Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan’da, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Kırgızistan’la ticaret hacmi 5 milyar dolara çıkacak, güvenlik ilişkilerimiz gelişecek” dedi. Ayrıca, “İsrail’e yönelik uluslararası baskı artmalı, küresel sistemi tehdit ediyorlar” şeklinde ifadeler kullandı. Bişkek’te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Erdoğan, ardından ikili görüşmeye geçti.

STRATEJİK ORTAKLIĞIN GELİŞİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, stratejik ortaklıklarını kapsamlı ortaklık düzeyine çıkaracak bir belgeye imza atacaklarını belirtti. Ayrıca, ikili ticaret hedefinin 5 milyar dolara çıkması konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Erdoğan, Türk Kırgız Dostluk Devlet Hastaneleri gibi projelerle birlikte resmi kalkınma desteği sunan ülkeler arasında yer aldıklarını ifade etti. TİKA’nın binin üzerindeki projeyi hayata geçirdiğine vurguladı. FETÖ ile mücadelelerinin süreceğine de inandığını belirtti. Eğitim iş birliğine yönelik müzakerelerin hızlandırılması gerektiğine işaret etti ve Manas Üniversitesi’nin dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

ULUSLARARASI SİSTEME YÖNELİK UYARILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Lübnan’a saldırılarının uluslararası sistemi tehdit ettiğini vurguladı ve Türk devletleri zirvesinde acil bir ateşkes çağrısında bulunduklarını hatırlattı. Filistin meselesinin çözümü için çabaların sürdürülmesinin önemine değinerek, “İsrail’e baskının artırılması için BM dahil çok taraflı girişimlerimize Kırgızistan’ın desteği için teşekkür ederim” dedi.

BİR DİZİ ZİYARET VE AÇILIŞ PLANLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan’da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı’na katılacak ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ni de ziyaret edecek. Ayrıca, Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi’nin açılışına katılma planları bulunuyor. Erdoğan, 6 Kasım’da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 11. Zirvesi’ne katılacak. Bu süreçte Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra birçok bakan ve üst düzey yetkili de eşlik ediyor.