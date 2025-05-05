Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay’a destek verdi

KENTSEL DÖNÜŞÜM HAZIRLIKLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemiz için hayat memat meselesi olan kentsel dönüşüm konusunda kapsamlı hazırlıklar içindeyiz. ‘Yarısı Bizden’ kampanyasındaki güncel destek rakamlarını geçtiğimiz günlerde kamuoyumuzla paylaştık. Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz. İdeolojik takıntılarını milletin can ve mal güvenliğinin önünde özellikle engel olarak koyanlarla uğraşacak vaktimiz de lüksümüz de yoktur” dedi.

KIZILAY’IN TARİHÇESİ VE GÖREVLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium’da düzenlenen ‘Türk Kızılay Genel Kurulu’na katıldı. Burada Erdoğan, “Milletimizin medarıiftihar Kızılay, bundan tam 157 sene önce, 1868’de ‘Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti’ adı altında kuruldu. Kuruluş gayesi cephede yaralanan askerlerimize yardım etmek, hasta düşen Mehmetçiğin imdadına yetişmekti. Kızılay, tarihin kritik dönemeçlerinde milletimizin canıyla, kanıyla inşa ettiği istiklal yolunun kilit taşlarından biri oldu” diye konuştu.

KIZILAY’IN BUGÜNKÜ DURUMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay’ın günümüzde yaptığı çalışmaları anlatırken, “Bundan 157 yıl önce halis niyetlerle başlanan yolculukta bugün Kızılay, 513 şube ve temsilciliğiyle, 400 bine yakın gönüllüsüyle, 18 bölge kan merkezi ve 69 kan bağış merkeziyle, 4 hastanesi, 2 tıp merkeziyle geniş bir yelpazede çok kıymetli çalışmalar yürüten bir müessese haline gelmiştir. 2024 yılında yurt içinde 33 milyon kişiye, yurt dışında ise 14 milyondan fazla insana ulaşan Kızılay’ımız vazifesini layıkıyla ifa ediyor” şeklinde konuştu.

DEPREM SONRASI ÇALIŞMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremleri sonrası iyileştirme çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, “50 bine aşkın vatandaşımızı geri getiremesek de 6 Şubat depremlerinin açtığı yaraları hızla sarıyoruz. Yıl sonuna kadar yapacağımız 252 bin ilave konut ve iş yeriyle bu sayıyı 453 bine yükselteceğiz. Kentsel dönüşüm konusunda kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz. Bu konuda artık kimsenin kaprisleriyle vaktimizi kaybetmeyeceğiz.” dedi.

KIZILAY’IN YARDIM FAALİYETLERİ

Erdoğan, Kızılay’ın, deprem bölgesinde ve yurt dışında yaptığı yardım faaliyetlerinin altını çizerek, “Kızılay, deprem bölgesinde 9’u sabit 5 binden fazla ev tipi su arıtma sistemi kurup, 548 bini aşkın haneye 3,3 milyar lira nakit destek sağlayarak milletimizin yanında oldu. 6 yıldır ‘mega proje’ diyerek reklamlara yer ayıranların şartlar karşısında gerçek anlamda ne yaptıkları ortaya çıktı.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay’ın Gazze’ye yönelik yardımlarını da anlatarak, “Kızılay, Gazze’deki insani krizin hafifletilmesinde önemli roller üstleniyor. Gazze Aşevi, kıtlıkla boğuşan Gazze halkına bugüne kadar 5,2 milyon öğün yemek desteği verdi, 1 milyon 606 bin litre su dağıttı.” şeklinde bilgi verdi.

KIZILAY’A DESTEK ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay’a destek olunması gerektiğine vurgu yaparak, “Unutmayınız; hakikat güneşinin eritemeyeceği hiçbir yalan yoktur. Kızılay’ı hedef alan iftiralara karşı pes etmemeli, halkımıza doğruları anlatmaya devam etmelisiniz.” diye konuştu. Hepsinin yanında herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğinin altını çizdi.