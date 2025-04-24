Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay’a Vekalet Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılındaki Kurban Bayramı için bu sene de kurban vekaletini Türk Kızılay’a vermiştir. Erdoğan’ın bu yıl verdiği 7 hisse kurban vekaleti, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

BAĞIŞLARIN HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılı Kurban Bayramı çerçevesinde 7 hisse kurban vekaletini Türk Kızılay’a verirken, bu bağışların Gazze’deki ihtiyaç sahipleri için kullanılmasını talep etmiştir. Vekalet, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz tarafından kabul edilmiştir.

SORUMLULUK VE GÜVEN

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, “Cumhurbaşkanımızın kurban ibadeti vesilesiyle Kızılay’ımıza duyduğu güven, bizler için büyük bir onur ve motivasyon kaynağıdır. Gazze’deki kardeşlerimize ulaştırılmak üzere teslim aldığımız yedi hisse kurban vekaleti omuzlarımıza önemli bir sorumluluk yüklüyor. Bu emaneti, dini vecibelere ve insani yardım ilkelerine tam uyumla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız” şeklinde açıklamada bulunmuştur.