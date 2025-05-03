Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Açılışını Yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte TOKİ tarafından tamamlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarının açılışını gerçekleştiriyor. 25 bin 210 metrekarelik alana sahip olan KKTC Cumhurbaşkanlığı binası, Cumhurbaşkanlığı makamı, 600 kişilik iki konferans salonu, 400 kişilik kabul resepsiyon salonu, heyet toplantı salonu, 52 çalışma ofisi, 10 toplantı salonu, kafeterya ve yemekhane ile 109 araçlık otopark gibi olanaklar sunuyor.

AÇILIŞ TÖRENİ VE AÇIKLAMALAR

Törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu anlamlı tören vesilesiyle bugün bir kez daha KKTC’de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu tarihi ana tanıklık eden siz kıymetli kardeşlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkına yeni bir eser kazandırdıklarını, aynı zamanda iradelerini ve özgürlük aşklarını da ilan ettiklerini belirtti. İlk olarak cumhurbaşkanlığı binası ile cumhuriyet meclisinin açılışını yaptıklarını söyleyen Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin artan itibarına yakışan eseri Lefkoşa’ya kazandırmış olacağız” dedi ve bu yerleşkenin Kıbrıs Türk halkının kararlılığının bir sembolü olduğuna vurgu yaptı.

MECLİS BİNASININ ÖZELLİKLERİ

Yeni meclis binası 20 bin 10 metrekarelik alana inşa edilmiştir. Bu binada başkanlık ve başbakanlık makamları, 157 kişilik genel kurul salonu, 25 milletvekili makam odası, bakanlar toplantı salonu ve 135 kişilik konferans salonu mevcut. Ayrıca 252 kişilik yemek salonu, şeref, grup toplantı ve başkanlık divanı ile birlikte 16 toplantı odası da inşa edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin içinde toplam 452 bin 428 metrekare alanı kapsayan millet bahçesi inşası ise devam ediyor ve bu bahçede farklı sosyal olanaklar yer alacak.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÇEVRE DOSTU YAKLAŞIM

Külliye projesinin kontrol amiri İnşaat Mühendisi Mehmet Sezer Coşkun, yapılan binaların çevre dostu ve enerji verimli olarak tasarlandığını dile getirdi. Coşkun, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bulunan meclis binamızı, cumhurbaşkanlığı binamızı, giriş binalarını, güvenlik binalarını ve askeri birlik binalarını tamamladık. Yüksek mahkeme binasının da temelini attık” dedi. Ayrıca millet bahçesindeki kütüphane inşaatının temeli de atılmış durumda. Coşkun, binalarda Kıbrıs taşı ve Türk taşı kullanarak bir birliktelik mesajı verdiklerini söyledi.

KIBRISLI VATANDAŞLARDAN BEĞENİ

Kıbrıslı Turgut Öder, yeni yapılan binaların adaya çok yakıştığını belirterek, “Millet bahçesi herkesin kullanacağı büyük bir alan oldu. Bu binaların yapılması, iyileştirilmesi, yenilenmesi ve modern bir yapıya ulaşması adamız için ihtiyaçtı. Bir Kıbrıslı olarak tüm yatırımlardan çok memnunum” dedi. Öder, bu süreçte emeği geçen tüm devlet yetkililerine, TOKİ’ye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ve Cumhurbaşkanına teşekkürlerini iletti.