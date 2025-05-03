Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’deki açılışta konuştu. Kıbrıs Türkü’nün birliği önemlidir. Doğu Akdeniz’deki projeler desteklenmeli. Kıbrıs’ta eşitlik sağlanmalı. Türkiye, KKTC’nin yanında duracak. Hedef, sürdürülebilir refah artırmaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Siyasi partilerimiz, hayat tarzlarımız, kökenlerimiz farklı olabilir ama bizleri bir arada tutan ortak paydamız ve hedeflerimiz aynıdır. Şunu kimse unutmasın, adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir” dedi. Açılış töreni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi’nin de yer aldığı yerleşkede gerçekleştirildi. Erdoğan, etkinlikte katılımcıları selamlayarak büyük bir kalabalıkla karşılaştığını belirtti ve “Rabb’im bu ihtişamınızın devamını nasip etsin. Bugün Akdeniz’in incisi, direnişin kalesi ve vatan sevdasının ebedi ocağındayız” diye ekledi.

PROJELERİN DETAYLARI

Cumhuriyet Yerleşkesi’nin 25 bin 210 metrekarelik alana sahip olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı binasında 600 kişilik iki konferans salonu, 400 kişilik kabul salonu, 52 çalışma ofisi ve 109 araçlık otoparkın bulunduğunu belirtti. Meclis binasının da 20 bin metrekare alanda inşa edildiğini, Başkanlık ve Başbakanlık makamlarının yanı sıra Genel Kurul Salonu ve bakanlar için toplantı salonlarıyla donatıldığını aktardı. Ayrıca, Millet Bahçesi’nin yapımının devam ettiği ve buranın 290 bin metrekaresinin yeşil alan olarak planlandığı bilgisini verdi.

BEKLEYİŞ VE MÜCADELE Ruhu

Erdoğan, “Bütün bunlarla birlikte her bir detayında bu toprakların özgürlük ve mücadele ruhu var” diyerek, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin en önemli simgesi olan bu projeleri destekleyen tüm çalışanlara teşekkür etti. Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının yanında olduğuna vurgu yapan Erdoğan, “Kıbrıs Türkü’nün kalkınmasının önüne set çekmek isteyenler, karşılarında Türkiye’nin eşsiz dayanışmasını bulacaklardır” dedi. Kıbrıs Türk halkının geçmişte yaşadığı acıların unutulmadığını ve bunları tekrar yaşatmak isteyenlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

ÇÖZÜM VE GÜVENLİK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün bedelinin Kıbrıs Türkü’ne ödetilemeyeceğini ifade ederek, “Kıbrıs Türkü’nün maruz kaldığı haksız izolasyon son bulmadıkça, adil ve kalıcı bir çözüm gelmedikçe, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile muhatap olmamız söz konusu dahi olamaz” dedi. İki devletli çözüm yolunun, KKTC ile Türkiye’nin ortak vizyonu olduğunu dile getiren Erdoğan, yeni bir müzakere sürecinin, egemen eşitlik temelinde iki devlet arasında yürütülmesi gerektiğini söyledi.

KALKINMA ve İŞ BİRLİĞİ PROJELERİ

Erdoğan, KKTC’ye verdiği desteklerin miktarını da açıklayarak, “2024 yılı iktisadi ve mali iş birliği anlaşması çerçevesinde 15,9 milyar liralık ödenek tahsis ettik. Geçen yıl ve bu yıl toplam 37 milyar liralık bir kaynakla Kıbrıs Türk halkının yanında oluyoruz” dedi. Sağlık, ulaşım ve enerji alanlarında geliştirecekleri projelerle Kıbrıs Türkü’nün yaşam kalitesini artıracaklarını sözlerine ekledi. Özellikle sağlık alanındaki yatırımların büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

KALİTE ve GELECEK VİZYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’nin altyapısını güçlendirmeye yönelik tüm projelerin öncelikli olacağının altını çizen Erdoğan, “Suyu getirdiğimiz gibi enerji konusunu da mutlaka halledeceğiz” şeklinde konuştu. KKTC’nin şehirleşme alanındaki gelişmelerine de destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanlığı, yerleşkenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.