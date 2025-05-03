Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’den Ayrıldı

CUMHURBAŞKANININ KKTC ZİYARETİ TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki programını tamamladıktan sonra bölgeden ayrıldı. Özel uçak “TC-TRK” ile Ercan Havalimanı’ndan havalanarak KKTC’yi terk eden Erdoğan’ın yanında birçok önemli isim de bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçakta Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç yer aldı.

LEFKOŞA’DAN AYRILIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’deki programını başarıyla tamamladıktan sonra, resmi ziyaretleri sona ermiş oldu. Ayrılışı, bölgedeki gelişmelere dair dikkat çekti.