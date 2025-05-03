Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’ye Gitti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KKTC’YE GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi’nin yeni hizmet binaları açılış töreni ile TEKNOFEST KKTC ödül törenine katılmak amacıyla Lefkoşa’ya geldi. Erdoğan, 9 ay aradan sonra 13.50 civarında Ercan Havalimanı’na iniş yaptı. Havalimanında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi bir törenle karşılandı.

Karşılama sırasında KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç gibi önemli isimler yer aldı. Ayrıca, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Partisi CTP Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar ve milletvekilleri ile Aksakallılar Konseyi heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da toplantıda bulunuyordu.

HİZMET BİNALARININ AÇILIŞI VE TEKNOFEST

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binalarının açılışını yapacak. Ayrıca, üç gündür devam eden TEKNOFEST KKTC etkinliğinde ödül törenine katılacak. Ziyaretine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin de eşlik ediyor.