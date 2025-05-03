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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 aylık bir aradan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesinin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, “Kardeşliğimizi bozmaya, aramızı açmaya, bu bereketli topraklara, barış ve huzur yerine nefret tohumları ekmeye çalışanlar başarılı olamayacaktır. Yerleşkenin, Kıbrıs Türk’ünü daha ileriye taşıyacak kararlara ev sahipliği yapacağına tüm samimiyetimle inanıyorum. Sevginiz, ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyorum. Türkiye’nin dün olduğu gibi bugün ve yarın da ihtiyaç duyacağınız her anda daima yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum” şeklinde önemli mesajlar verdi.

YUNAN BASININDAN HAZIMSIZLIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açılışlar ve Kıbrıs’a yönelik mesajları, Yunan basınında rahatsızlık yarattı. Skandal ifadeler içeren bir haberde, Kathimerini gazetesi “İşgal altındaki topraklarda binaların açılışını yaptı, Kıbrıs’ta iki devletli çözüm çağrısında bulundu” şeklinde bir başlık atarak, Türkiye’ye ve Kıbrıs Türklerine işgalci yakıştırmasında bulundu.

ÖNEMLİ

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Erdoğan’ın KKTC Ziyareti, Rum Basınında Yankılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin açılışı, Rum medyasında yoğun ilgi gördü. Erdoğan'ın konuşmaları, bağımsızlık mücadelesi vurgusuyla manşetlerde yer aldı.
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Bakü’de Türk Dünyası Paneli Gerçekleştirildi. Türk Devletleri Teşkilatı İş Birliği Vurguladı. Barış İçin Bölgesel Ortaklık Gerekiyor. Kültürel Diplomasi Önemli Katkılar Sağlayacak

Bakü'de düzenlenen "Türk Dünyasının Geleceği" panelinde Türkiye ve Azerbaycan temsilcileri, barış vurgusu yaparak bölgesel işbirliğini güçlendirme hedefini dile getirdi.

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