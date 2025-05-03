Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 aylık bir aradan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesinin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, “Kardeşliğimizi bozmaya, aramızı açmaya, bu bereketli topraklara, barış ve huzur yerine nefret tohumları ekmeye çalışanlar başarılı olamayacaktır. Yerleşkenin, Kıbrıs Türk’ünü daha ileriye taşıyacak kararlara ev sahipliği yapacağına tüm samimiyetimle inanıyorum. Sevginiz, ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyorum. Türkiye’nin dün olduğu gibi bugün ve yarın da ihtiyaç duyacağınız her anda daima yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum” şeklinde önemli mesajlar verdi.

YUNAN BASININDAN HAZIMSIZLIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açılışlar ve Kıbrıs’a yönelik mesajları, Yunan basınında rahatsızlık yarattı. Skandal ifadeler içeren bir haberde, Kathimerini gazetesi “İşgal altındaki topraklarda binaların açılışını yaptı, Kıbrıs’ta iki devletli çözüm çağrısında bulundu” şeklinde bir başlık atarak, Türkiye’ye ve Kıbrıs Türklerine işgalci yakıştırmasında bulundu.