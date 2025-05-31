Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Köklerimize sahip çıkmalıyız.” – İSTANBUL

TARİHİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tarihimize, köklerimize, kurucu değerlerimize sahip çıktığımız için bizi insafsızca eleştirdiler.” şeklinde bir açıklama yapıyor.

KÜLTÜREL MİRASIMIZ ÖNEMLİ

Erdoğan, ülkenin tarihi ve kültürel mirasının korunmasının önemine dikkat çekiyor. Verdiği mesajda, bu değerlere sahip çıkmanın gerekliliğini vurguluyor.

Cumhurbaşkanı, bu çabalarına rağmen yapılan eleştirilerin insafsız olduğunu belirtiyor. Kendi tarihine ve köklerine sahip çıkmanın bir onur meselesi olduğunu ifade ediyor.