Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kritik Eşiği Aştık” Dedi

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE KRİTİK EŞİK AŞILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi tahkim etme amacıyla büyük bir samimiyetle hayata geçirdiğimiz ‘terörsüz Türkiye’ sürecinde kritik bir eşiği daha aştık. Örgütün kendini feshi ve silah bırakmasıyla artık bir daha yıllar boyunca neredeyse her gün ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kalmıştır” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklamasını Kabine Toplantısı sonrasında dile getirdi. Ayrıca, Anneler Günü dolayısıyla tüm anneleri ve kadınları tebrik ettiğini belirtti ve “Karşılık beklemeyen bir sevginin, uçsuz bucaksız bir muhabbetin, hiç bitmeyen bir fedakarlığın ve elbette sonsuz bir şefkatin şahikası olan eli öpülesi tüm annelerimize hürmetlerimi arz ediyorum” şeklinde konuştu. Erdoğan, ayrıca merhum annesi başta olmak üzere ebediyete irtihal eden annelere rahmet diledi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehitlerimizin ve gazilerimizin gururlu, onurlu, şerefli annelerine buradan bir kez daha sabrı cemil niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı. Türk milletinin annelere verdiği önemi vurgulayan Erdoğan, “Biz, topraklarına Anadolu diyen, analar yurdu diyen, ana gibi yar olmadığına inanan bir milletin mensuplarıyız” şeklinde konuştu. Annelere olan minneti yineleyen Erdoğan, “Hayat mücadelesinde en güçlü dayanağımız annelerimizdir” dedi. Türkiye’nin dört bir yanında güvenlik, adalet, özgürlük ve kalkınmanın tesis edilmesi için çalıştıklarını belirterek, “Biz, yolumuzu kesecekler, ayağımıza çelme takacaklar, hedeflerimizle aramıza girecek diye yoldan çekinen bir hükümet değiliz” ifadelerini kullandı.

COVID-19 SONRASI DÜNYADA YAŞANAN KRİZLER VE ÜLKE GÜVENLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “23 yıldır hayalleri hedeflere, hedefleri de teker teker gerçeğe dönüştüren bir vizyon ve iradenin sahibiyiz” diyerek yaşanan zorluklara rağmen daha iyi bir geleceğin millet için gelmekte olduğunu belirtti. Bu çerçevede, Kabine Toplantısı’nda güvenlikten, dış politikaya, turizmden ekonomiye birçok konunun ele alındığını açıkladı. Erdoğan, “İnsanoğlu son yılların en sancılı günlerini yaşamakta. Dünyanın bir yol ayrımında olduğu her geçen gün daha net görülüyor” dedi. Türkiye’nin bu dönemde en iyi yönetim sergileyen ülkelerden birisi olduğunu vurgulayan Erdoğan, yönetimsel süreçte istikrarın ve etkin karar almanın önemini sayfaya taşıdı.

KÜRESEL SİYASETTE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kaptan köşkünün ehil ellere emanet olduğunu belirterek, “Türkiye’nin kaptan köşkü Allah’a binlerce kez hamdolsun ki liyakatli, tecrübeli ve dirayetli kadrolara emanettir” dedi. Vatandaşlara seslenirken, “Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği sancılı süreç sizleri asla tedirgin etmesin” ifadelerini kullandı. Ekonomik sıkıntılara rağmen başarabileceklerini yineleyen Erdoğan, “Küresel atmosfer ne kadar kaotik olursa olsun Allah’ın yardımıyla gemiyi güvenli limanlara mutlaka ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

PAKİSTAN İLE İLİŞKİLERDE BARIŞI SAVUNMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Pakistan ile olan ilişkilerinin önemine değinerek, “Türkiye olarak iyi ve kötü günlerinde kardeş Pakistan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı. Ayrıca, gerilimin düşürülmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini vurguladı. Dış politikada barış ve uzlaşmanın önemini belirten Erdoğan, “Dış politikada kimseyi ayırmadan barışçı, uzlaşmacı bir gündem oluşturma gayretlerimiz sürüyor” dedi. İtalya ile ilişkilerinin artırıldığını ve iki ülke arasında imzalanan belgeleri sıraladı.

ENFLASYONLA MÜCADELE VE TURİZM HEDEFLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin enflasyonla mücadeledeki başarılarını ve ekonomi alanındaki gelişmeleri paylaştı. “Nisan’da son 40 ayın en düşük seviyesine ulaştık” diyen Erdoğan, dış dengedeki olumlu tablonun altını çizdi. Türkiye’nin turizm sektörüne ilişkin bilgi paylaşarak, 2025 yılının ilk çeyreğinde rekor sayıda turist ağırlandığını ifade etti. “2025 yılı sonu hedefimiz 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar turizm geliri” olduğunu hatırlatan Erdoğan, bunun üzerine başarılarını sürdürmeyi amaçladıklarını belirtti.

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİ GELECEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin sahip olduğu kadim devlet geleneğinin ve 23 yıllık yönetim tecrübesinin sağladığı avantajlara dikkat çekti. “Bu hakikat hiçbir zaman unutulmamalıdır” diyen Erdoğan, tüm katılımcılara katkılarından ötürü teşekkür etti. “Kökenlerimiz, kültürlerimiz, inançlarımız farklı olsa da hepimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşlarıyız” diyerek, birlik çağrısı yaptı. Terörsüz Türkiye hedefinin önemini vurgulayan Erdoğan, bu konuda ortak bir duygudaşlığın yaşanması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, “Rabbim ayaklarına taş değdirmesin niyazında bulunuyorum” diyerek güvenlik güçlerinin ve şehitlerin hatırasına saygısını yineledi. “Artık bir daha terör yüzünden anne, eş, evlat yüreklerinin cayır-cayır yandığı haberleriyle karşılaşmayacağız” şeklinde konuştu. Bu yeni dönemde tüm Türk halkının ortak hedefler için bir araya gelmesi çağrısında bulunan Erdoğan, “Cenab-ı Allah yolumuzu açık, bahtımızı açık etsin” dedi.